Penelope Curtis, ex-directora do Museu Gulbenkian: “A administração tomava decisões sem consultar o museu”

A britânica Penelope Curtis, que em Agosto chegou ao fim do seu mandato à frente do Museu Gulbenkian, em Lisboa, faz o primeiro balanço da sua direcção, a quem coube a difícil tarefa de unir o Museu Gulbenkian e o antigo Centro de Arte Moderna sob o mesmo chapéu. Um modelo com defensores e detractores que pode vir a ser revertido agora que a Fundação Gulbenkian está à procura de um novo director e iniciou as obras de expansão do museu.

Continuar a ler