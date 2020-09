Um disco para Nubya Garcia descobrir (e mostrar) quem é

Demerara é uma região numa antiga colónia holandesa e britânica, hoje integrada na Guiana, território que faz fronteira com o Brasil, a Venezuela e o Suriname, e único país sul-americano de língua oficial inglesa. Caura é uma zona de Trindade e Tobago, também localizada nas Caraíbas e igualmente antiga colónia britânica, plantada num vale que se estende ao lado do rio Tacarigua. Nubya Garcia nunca esteve em nenhum destes lugares. Pelo menos, fisicamente. Porque num dos temas mais intensos do primeiro álbum a solo desta saxofonista que se tornou a face mais visível da criativa e borbulhante cena do novo jazz londrino, chamado precisamente Before us: in Demerara & Caura, é nestas paisagens que se projecta. É imaginando-se nestes cenários que avança com o saxofone, a partir de um lugar que não é tanto uma ficção quanto uma projecção alimentada por histórias que ouviu aos pais e aos avós, originários daquelas paragens distantes do seu crescimento em Londres.

