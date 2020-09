O silêncio, a vibração dos espaços e o piano em JP Coimbra

Está longe de ser um desconhecido. Foi fundador dos Mesa, integrou a formação original dos Bandemónio, colaborou com os Três Tristes Tigres, Osso Vaidoso, Coldfinger, entre outros, para além de ter composto para cinema, TV ou teatro. Mas nunca havia assinado um disco em nome próprio. Acontece esta sexta-feira. JP Coimbra lança o single From afar, com videoclipe de Vasco Mendes, seguindo-se a 6 de Novembro o álbum Vibra.

Continuar a ler