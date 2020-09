Vacina da covid-19 poderá chegar mais tarde para as crianças

A vacina da covid-19 para crianças e adolescentes poderá chegar mais tarde do que aquela que será administrada a adultos. Os ensaios clínicos que agora decorrem ainda não incluem pessoas com menos de 18 anos: como confirmou o PÚBLICO, todas as nove vacinas experimentais para a covid-19 que estão na fase 3 de ensaios clínicos – a última etapa, em que são administradas a dezenas de milhares de pessoas – estão a ser apenas testadas em pessoas com mais de 18 anos.

