Stayaway Covid: “Eu diria que a aplicação é absolutamente inócua do ponto de vista da privacidade”

No dia 14 de Setembro, o P24 publicou um episódio acerca da aplicação Stayaway Covid, no qual falámos sobre o assunto com uma advogada especialista em protecção de dados.

No entanto, consideramos que é necessário ouvir, também, quem está por trás da criação desta ferramenta, para que possamos garantir a isenção e o pluralismo possíveis nesta situação.

No P24 de hoje conversamos com Rui Oliveira, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência – INESC TEC.

Nota: este podcast foi realizado com a supervisão de Ruben Martins.

