Rui Pinto continua com controlo sobre os discos rígidos. PJ desconhece passwords

Apesar de ter aberto os nove discos encriptados no âmbito de uma colaboração com a Polícia Judiciária (PJ), Rui Pinto permanece com controlo total sobre esta informação, visto que esta força policial não teve acesso às passwords. Esta informação já tinha sido noticiada pelo PÚBLICO, mas foi confirmada pelo inspector José Amador, da unidade de cibercrime.

“Só há duas formas de abrir: ou o arguido dá a chave ou as insere. A opção à data foi o arguido a introduzir as credenciais, nós não conhecemos estas credenciais. Ele não as queria revelar”, afirmou José Amador, inspector da Polícia Judiciária.

Isto significa ainda que as autoridades francesas, que fizeram uma cópia dos ficheiros sem o conhecimento da PJ, terá de pedir as passwords a Rui Pinto, o único com estas informações.

José Amador disse ainda que uma colaboração com Rui Pinto foi tentada desde o primeiro dia, face a impossibilidade das autoridades na abertura dos discos encriptados. O desfecho, porém, não foi o desejado.

“Desde a chegada a Portugal, foi tentada essa colaboração. Houve reuniões e encontros, mas não foi possível porque o arguido assim não o entendeu”, explicou.

Rui Pinto terá espiado processo

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foram ainda encontrados documentos relacionados com o processo nos discos rígidos do denunciante, algo que mostra que Rui Pinto terá espiado a investigação das autoridades antes da detenção em Budapeste, em Janeiro de 2019.

José Amador diz ainda que o hacker conseguiu aceder a comunicações da Europol, que envolvia autoridades húngaras, portuguesas e espanholas. Como foram acedidas? José Amador não sabe dizer com precisào, visto que nenhuma das autoridades relatou uma intromissão ilegítima.