PSP admite que pode ter matado rapariga de 23 anos a tiro

A PSP admite poder ter matado uma rapariga de 23 anos durante uma perseguição policial. Tudo aconteceu esta madrugada em São João da Madeira, estando os factos a ser investigados pela Polícia Judiciária.

Depois da ocorrência de vários furtos em viaturas numa zona desta cidade durante a semana passada, o comando de Aveiro da PSP criou uma equipa para investigar o fenómeno. Era meia-noite quando os agentes que estavam de vigilância depararam na Avenida do Vale com aquilo que consideraram ser um veículo suspeito. Ia de luzes desligadas e parando junto dos veículos estacionados. “Momentos depois foi audível o ruído correspondente à quebra de um vidro de uma viatura, pelo que os polícias abordaram os ocupantes” do carro suspeito, descreve a PSP em comunicado. “Durante a abordagem aos suspeitos os polícias efectuaram disparos com arma de fogo, em circunstâncias que serão apuradas”. Não é certo que os suspeitos também tenham disparado.

Ainda não é claro neste momento se feriram mesmo alguém. Certo é que posteriormente deu entrada no Hospital de S. João da Madeira uma jovem de 23 anos atingida por um tiro, “que se supõe estar relacionada com a ocorrência” em causa. Entrou em paragem cardíaca e acabou por morrer na unidade de saúde.

O caso foi comunicado também à Inspecção-Geral da Administração Interna. “Ao local deslocaram-se dois inspectores da inspecção da PSP, para procederem a uma análise e avaliação iniciais”, refere a mesma nota de imprensa, que dá ainda conta da abertura de um inquérito disciplinar. “Independentemente do apuramento dos factos ocorridos, a PSP apela a todos os cidadãos para que cumpram as ordens legais e legítimas dadas pelos seus polícias”, remata o comunicado da polícia.