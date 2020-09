Praxes proibidas para mais de um terço dos caloiros

O escrutínio às praxes será este ano diferente, devido ao contexto de pandemia. Com as preocupações em torno dos ajuntamentos de pessoas e do distanciamento social na ordem do dia, várias instituições de ensino superior e organizações de “veteranos” anunciaram regras especiais para as praxes. Mas há também quem as tenha proibido ou suspendido.

Continuar a ler