Polícia do Vietname apreende 345 mil preservativos usados prontos a serem vendidos como novos

A polícia no Vietname apreendeu esta quinta-feira cerca de 345 mil preservativos usados e que tinham limpos limpos e revendidos, de acordo com os órgãos de comunicação estatais.

As imagens transmitidas esta semana pela televisão estatal Vietnamita (VTV) mostram dezenas de sacos grandes com contraceptivos usados espalhados pelo chão de um armazém na província de Binh Duong, no sul do país.

Os sacos pesavam mais de 360 quilos, o equivalente a cerca de 345 mil preservativos, segundo a VTV. O proprietário do armazém alegou que recebia uma remessa mensal, vinda de uma pessoa desconhecida, de preservativos usados, de acordo com o jornal Tuoi Tre, que aponta para a apreensão de cerca de 320 mil preservativos.​

Uma mulher detida durante a operação disse à polícia que os contraceptivos usados eram primeiro fervidos em água, depois secos e remodelados num molde de madeira antes de serem reembalados e revendidos.

A trabalhadora detida disse que recebia cerca de 17 cêntimos em dólares, aproximadamente 15 cêntimos em euros, por cada quilograma de preservativos que reciclava. A VTV acrescentou não se saber ainda ao certo quantos dos preservativos reciclados já foram vendidos.