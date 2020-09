Falta de professores ameaça ser de novo um problema em Lisboa

Subsistem apenas 34 professores de Informática por colocar, quando esta é de novo uma das disciplinas em que já faltam docentes nas escolas neste início do ano lectivo. À semelhança do que aconteceu nos últimos anos, as outras disciplinas em que já existe mais falta de professores nas escolas, sobretudo na área da Grande Lisboa, são História e Geografia.

