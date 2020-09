“Dia de Cristina” na TVI teve menos 19 mil espectadores que estreia do seu programa na SIC

O programa “Dia de Cristina”, que estreou na TVI na quarta-feira, registou uma audiência média de 652 mil telespectadores durante o período matinal, menos 19 mil do que a estreia do seu programa na SIC, a 7 de Janeiro de 2019. O seu programa na SIC, o “Programa da Cristina” tinha registado uma audiência média de 671 mil telespetadores e um share de 40,6%.

Ainda assim, de acordo com uma análise de audiências da Universal McCann (UM), agência de meios do grupo IPG Mediabrands, o programa “atingiu 652 mil telespectadores e um share de 32,4%, batendo a sua principal concorrente “Casa Feliz” [na SIC], que registou uma audiência média de 459 mil telespetadores e um share de 22,8%”.

No período da tarde, das 16:15 às 19:56, refere a UM, o “Dia de Cristina” alcançou “mais de 1,9 milhões de portugueses, tendo registado uma audiência média de 554 mil telespectadores”. Para combater a estreia do novo programa da apresentadora e acionista da Media Capital, a SIC apostou na entrevista de Júlia Pinheiro ao cantor Marco Paulo, que luta contra o cancro.

“Ainda assim, o programa especial de Júlia Pinheiro não superou as audiências da tarde de “Dia de Cristina”, já que verificou uma audiência média ligeiramente inferior [-0,5 pontos percentuais]”, refere.

“A estreia de “Dia de Cristina” liderou entre os programas da manhã, tendo verificado o seu pico máximo nesse período já perto do final da emissão [audiência média de 873 mil telespectadores]”, sendo que durante a tarde, o programa “manteve as suas audiências estáveis”.

A última hora de transmissão, na qual o estudo afirma ter conquistado os espectadores, contou com a entrevista de Jorge Jesus, mas, “ainda assim, foi a SIC quem liderou no acumulado do período da tarde”.

SIC lidera top 3 de programas mais vistos

“Embora a TVI tenha liderado o dia, foi a SIC quem deteve o top 3 de programas mais vistos”, salienta o estudo. A segunda temporada de “Nazaré” liderou, com uma audiência média de 1,3 milhões de telespetadores, seguindo-se da nova rubrica do “Jornal da Noite - In Extremis”, que manteve, em média, mais de 1,2 milhões de telespetadores.

Já a telenovela “Amar Demais” da TVI foi o produto de ficção da estação de Queluz “mais visto do dia”, com uma audiência média de 1,1 milhões de telespetadores.

“De destacar que, alavancado pela estreia de “Dia de Cristina”, o “Jornal da Uma” da TVI foi o mais visto da hora de almoço, uma vez que verificou uma audiência média de 653 mil telespetadores e um share de 24,4%”, enquanto o “"Primeiro Jornal”, da SIC, foi visto em média por 628 mil telespetadores a que correspondeu um share de 23,1%”, de acordo com a análise.

Na quarta-feira, a estreia do novo programa de Cristina Ferreira “foi a chave mestra que abriu as portas da liderança da TVI, que registou o melhor resultado de share do ano - 21,6%, mais 0,7 pontos percentuais que o segundo dia do ano mais visto -- 15 de setembro)”, refere. A estação “já não apresentava uma quota de “share” tão elevada desde 09 de abril de 2019, dia em que transmitiu o jogo a contar para a Liga dos Campeões entre Liverpool x F.C. Porto”, aponta.

Em julho, Cristina Ferreira anunciou a sua saída da SIC, sem terminar o contrato com a estação, e o regresso à TVI como diretora de ficção e entretenimento e acionista da Media Capital. A saída da SIC surpreendeu o mercado e o canal de Carnaxide reclama à apresentadora uma indemnização de 20 milhões de euros por incumprimento do contrato.