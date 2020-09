Covid-19.Governo prolonga situação de contingência até 14 de Outubro

Pouco depois do anúncio do prolongamento do prazo para as contratações com contratos de quatro meses, o BE criticou a estratégia do Governo de insistir nos contratos temporários. No Conselho de Ministros, a ministra de Estado e da Presidência justificou que o Governo estava a trabalhar “em duas dimensões distintas”: uma de resposta urgente e outra que segue “o caminho previsto no Orçamento do Estado” e que trará novidades na vinculação dos contratos “durante as próximas semanas”. “São dois caminhos paralelos”, especificou.

Ainda assim, o bloquista Moisés Ferreira criticou a estratégia do Governo, insistindo na contratação definitiva de todos os contratos temporários, bem como na garantia de autonomia para as instituições contratarem de acordo com as suas necessidades. “[O Governo] quer fazer um SNS forte com contratos de 4 meses?”, questionou o deputado nas suas redes sociais. “É inexplicável”, concluiu.