Mais vale tarde que nunca

São poucos aqueles que têm conhecimento da destruição, na sua quase totalidade, da única oficina metalúrgica romana que existia no couto mineiro de Aljustrel, nas minas de “Feitais”, e rara na Europa. Algo que, segundo a opinião da empresa mineira “Almina”, responsável pela mineração nessa localidade, foi proveniente de um trabalho rotineiro de regularização e limpeza de terrenos, acrescentando desconhecer a existência de vestígios romanos nesse lugar. E tudo isto afigura-se-me como uma história inacabada onde há ainda muito por contar. É que, a bom da verdade, o Plano Diretor Municipal é claro sobre a existência de vestígios arqueológicos na área mencionada e ao valor patrimonial e científico considerado como muito valioso e singular. Por isso, é impactante como nenhum representante político não veio a público denunciar a situação. Enfim, o tempo não pára, mas, neste contexto, como diz o adágio popular “mais vale tarde que nunca”.

Manuel Vargas, Aljustrel

Dois apitos de urgência!

Por favor, reparem os responsáveis se estes dois casos de urgência são ou não atendíveis, em diferentes níveis de responsabilidade das decisões:

- À Câmara Municipal de Lisboa, que reveja e reformule a solução já posta em execução para a via ciclável na Avenida Almirante Reis, um dos principais eixos estruturantes da cidade.

- Ao Governo, que reserve a necessária parte dos financiamentos extraordinários que hão-de vir da Europa para o abandono da “solução Montijo” para novo aeroporto em Lisboa e lançamento do “definitivo” aeroporto em Alcochete, com eventual estrutura ferroviária para o aproveitamento intercalar do aeródromo de Beja,

João Freire, Lisboa

Inês de Medeiros

A nossa Maria Antonieta chama-se Inês de Medeiros e é o cartão-de-visita do PS em Almada. Nada que surpreenda quem acompanhou o percurso desta senhora desde sempre e, duma forma mais notável, aquando daquela tentativa de ir de fim-de-semana para Paris a expensas da AR ao tempo (2010) em que era deputada e em cuja intenção acabou tendo de recuar tal o indecoroso da questão e o embaraço que aportou ao seu partido...

Ficámos a saber que os bairros sociais de Almada têm vista privilegiada mesmo se os residentes só têm esse bem, ainda não privatizado, para usufruir. Os milhares que ali (so)brevivem - debaixo do sol - como cantou Né Ladeiras, ainda arriscam ser taxadas pela vista panorâmica que têm como mordomia e que tanta faltinha está a fazer ao mercado imobiliário glutão e ao edificado hoteleiro.

Almada merece melhor!

Maria da Conceição Mendes, Vila Nova de Gaia