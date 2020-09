Trump recusa comprometer-se com transição pacífica de poder nos Estados Unidos

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou garantir que vai contribuir para uma transição pacífica de poder, se for derrotado nas próximas eleições presidenciais. A declaração, nunca ouvida da boca de outro Presidente norte-americano na história moderna do país, pode aprofundar as divisões a apenas seis semanas das eleições, e só contou com a oposição de uma figura proeminente do Partido Republicano.

Continuar a ler