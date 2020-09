TAP lança campanha familiar: bilhete grátis para crianças na Europa

Há nova promoção de voos entre Portugal e outros países europeus na TAP, com aposta nas viagens em família. A companhia oferece o voo de crianças até aos 11 anos, sendo que esta campanha é abrangida pela actual política de “alteração gratuita”, isto é, não se paga taxa por alterar a passagem – mas há que pagar as diferenças tarifárias “caso existam”.

Com reservas até 26 de Setembro, a promoção garante o transporte gratuito da criança por cada adulto que compre um bilhete. Já as “taxas, sobretaxas e outros encargos” aeroportuários que são acrescentadas ao custo base da passagem terão de ser pagas pelo passageiro.

O período de voos abrangido estende-se de 23 de Outubro a 15 de Março, com exclusão do período entre 16 de Dezembro de 2020 e 7 de Janeiro.

“O desconto será aplicado, exclusivamente, na compra de bilhetes online no site da TAP”, explica a empresa, devendo ser introduzido no momento da reserva o código promocional KIDS. As regras da campanha estão aqui.

Tanto as reservas no âmbito desta promoção como todas as reservas efectuadas até 30 de Novembro, para voos desde esta data até 15 de Março, poderão ser alterados gratuitamente, sublinha a TAP.