Pela primeira vez, Ryanair oferece um voo na compra de outro

Ao longo da sua história, a Ryanair foi-se impondo no mercado ao sabor de muitas campanhas de choque a valores nunca antes vistos, inclusive com voos quase grátis e a menos de 1 euro há uns bons anos. Agora mesmo, tinha no ar uma promoção de voos “desde 9,99 euros”. Mas os tempos exigem contra-ataques mais fortes: a empresa anuncia agora a sua “primeira campanha de pague 1 - voam 2”.

Segundo informação da empresa, a campanha abrange “rotas seleccionadas da rede aérea da low cost, mas estas não foram reveladas com antecedência.

As reservas devem ser feitas até às 00h desta quinta-feira, 24 de Setembro. Já os voos, estes terão de realizar-se entre 25 de Setembro e 14 de Dezembro.

O bilhete de oferta nas rotas em promoção deverá ser utilizado no mesmo voo para o qual foi comprada a passagem.

Um detalhe: no final da reserva, o bilhete gratuito surgirá com um custo simbólico de 1 cêntimo de euro. Segundo a Ryanair, isso acontecerá por necessidade técnica do sistema informático de reservas. Ainda assim, sublinhe-se, a empresa garante que quem quiser receber de volta esse cêntimo, poderá consegui-o bastando pedir esse reembolso.

A campanha, que ocorre "pela primeira vez na história da Ryanair”, como indica a chefe do departamento de comunicação da Ryanair, Alejandra Ruiz, deixa de fora tarifas para além da básica, isto é, não será aplicada às tarifas de níveis premium (por ordem crescente de regalias, a Regular, Plus e Flexi Plus).

Por outro lado, os voos adquiridos ao abrigo desta promoção-relâmpago não estarão abrangidos pela actual política de isenção da taxa de alteração de voo, recentemente prolongada para viagens em Outubro e Novembro. Isto é, se depois quiser alterar a passagem terá de pagar a habitual taxa correspondente.

O resumo das regras da promoção 2-por-1 (em inglês) foi publicado antecipadamente no site da Ryanair.