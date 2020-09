Venda em França origina nova queixa sobre conflito de interesses no Novo Banco

A venda no final de 2018 da subsidiária francesa do Novo Banco suscitou uma queixa junto das autoridades europeias, entre outros pontos, por ter decorrido com um desconto de 68,2% face ao preço de balanço e num quadro de conflitos de interesses, dado que o actual chairman da instituição, Byron Haynes, exerceu até Julho de 2017 o cargo de presidente-executivo (CEO) de um banco detido pelo fundo norte-americano Cerberus, o comprador do Banco Espírito Santo (BES) de la Vénétie. Um tema mencionado na auditoria da Deloitte, que a propósito desta operação refere que a gestão de António Ramalho não analisou os potenciais conflitos de interesse associados à transacção. O Banco de Portugal (BdP) assegura que está a analisar as “falhas” da gestão “apontadas” pela auditora.

