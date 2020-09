Tarifas de gás natural descem 2,2% em Outubro

As tarifas de gás natural que entram em vigor a partir de 1 de Outubro para os clientes domésticos e com pequenos serviços vão descer 2,2%, anunciou esta quinta-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Esta variação tarifária já tinha sido anunciada pela ERSE em Junho.

A descida para o próximo “ano gás” (o período entre 1 de Outubro e 30 de Setembro de 2021) traduzir-se à numa diminuição de 21 cêntimos para um casal sem filhos com uma factura média mensal de 11,95 euros.

Para um casal com dois filhos e um encargo médio mensal de 22,61 euros, a poupança será de 47 cêntimos.

Para os consumidores com tarifa social, o desconto aprovado pelo Governo é de 31,2% sobre as tarifas reguladas. Segundo a entidade reguladora, o desconto social para um casal sem filhos é de 7,34 euros e no caso de um casal com dois filhos chega a 13,93 euros.

Em Julho, a entidade reguladora já havia revisto a tarifa de energia (que é apenas uma das componentes das tarifas de gás natural) aplicável às tarifas de venda aos clientes, o que teve um efeito de -3,3% na tarifa dos clientes do mercado regulado.

Esta variação foi possível pela descida da cotação do petróleo nos mercados internacionais.

A ERSE aprova os preços de venda a clientes finais para os consumidores de gás natural que ainda estejam a ser fornecidos por um dos onze comercializadores de último recurso retalhistas que actuam no mercado regulado (do grupo Galp, na maioria), mas também “um conjunto de tarifas e preços que se aplicam a todos os utilizadores de gás natural”, mesmo aos que estão no mercado liberalizado, relacionados essencialmente com os custos das infra-estruturas do sistema nacional de gás.

Segundo os dados de Julho, só restavam no mercado regulado 254 mil consumidores, os restantes, 1,26 milhões, já estão no mercado liberalizado.

A ERSE recorda que os comercializadores em mercado “tendem a actualizar as suas ofertas comerciais durante o mês de Outubro” na sequência das suas alterações às tarifas e recomenda aos consumidores que usem o seu simulador para compararem as várias ofertas disponíveis.