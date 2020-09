Governo antecipa-se a novas regras e prolonga moratórias de crédito até 30 de Setembro de 2021

As moratórias de crédito criadas pelo Estado vão vigorar até 30 de Setembro de 2021, mais seis meses do que o prazo anteriormente aprovado. A decisão de alargar a duração das medidas que permitem a particulares e empresas suspender o pagamento total ou parcial de empréstimos foi tomada em Conselho de Ministros, esta quinta-feira.

O comunicado do Conselho de Ministros só refere a extensão das actuais moratórias, nada referindo em relação ao alargamento do prazo para novas adesões, que termina na próxima semana, a 30 de Setembro. Assim, e como o PÚBLICO já noticiou, parece claro que os particulares e empresas que pretendam pedir acesso às moratórias, que permite a suspensão integral dos empréstimos (juros e capital) ou apenas de uma das componentes, terão mesmo de o fazer até final do mês.

Apesar de as principais moratórias, destinadas a particulares e empresas, só terminarem a 31 de Março de 2021, a decisão de hoje foi tomada em “contra-relógio”, de forma a “contornar” as novas limitações aprovadas esta semana pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), a aplicar a partir de 30 de Setembro.

A decisão agora aprovada Governo, que ainda tem de ser promulgada pelo Presidente da República e publicada em Diário da República, não se aplica de forma automática às moratórias privadas, sendo a mais relevante a dos bancos, criada pela Associação Portuguesa de Bancos (APB), para créditos de particulares à habitação e ao consumo.

Até agora, a associação que representa a maioria dos bancos a operar em Portugal tem seguido as extensões de prazos decididas pelo Governo, sendo previsível que também o possa fazer agora, mas será necessário aguardar pela decisão. A instrução da EBA, de “eliminar progressivamente as suas orientações sobre moratórias legislativas e não legislativas (…)”, não é muito clara a esse respeito.

O alargamento das moratórias privadas (habitação e consumo) é importante para um número elevado de particulares que estão nas moratórias privadas, porque não cumprem os requisitos para aceder às soluções públicas (destinados a apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade económica decido à pandemia de covid-19 e outras), ou porque os seus empréstimos não são abrangidos na iniciativa do Estado.

Em Portugal, “agarraram”-se às moratórias mais de 700 mil clientes, particulares e empresas, segundo os últimos dados do Banco de Portugal.