Crescimento das rendas congelou a partir de Março

O crescimento do valor das rendas que, até Março de 2020, mantinha uma taxa de variação de 10% travou a fundo no segundo trimestre de 2020, deixando perceber o real impacto da pandemia de covid-19 na variação dos contratos de arrendamento: a taxa de variação ainda é positiva, mas o crescimento é marginal, de 0,2%.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) acaba de divulgar as suas Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local, referente ao primeiro semestre, mas, pela primeira vez, decompôs a análise em trimestre, o que permite ver claramente o impacto da pandemia na evolução das rendas.

No primeiro semestre de 2020, o valor mediano das rendas dos 74.088 novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares em Portugal atingiu 5,47 euros/m2 , aumentando 9,4% face ao período homólogo. No semestre anterior, essa taxa tinha sido 10,8%.

Estas estatísticas são realizadas desde o segundo semestre de 2017 e esta é a primeira vez que se assiste a um aumento no número de novos contratos celebrados relativamente ao mesmo período do ano anterior: o crescimento foi de 3,8%, quando no semestre anterior o registo foi de queda e na ordem dos 6,4%.

O valor das rendas situou-se acima do valor nacional nas sub-regiões Área Metropolitana de Lisboa (8,42 euros/m2 ), Algarve (6,54 euros/m2 ), Região Autónoma da Madeira e Área Metropolitana do Porto (ambos com 5,98 euros/m2 ).

À semelhança de semestres anteriores, a Área Metropolitana de Lisboa concentrou cerca de um terço dos novos contratos de arrendamento (24.185). As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto representaram, em conjunto, 50% do total de novos contratos do país e o Algarve 5,8%. O Alto Tâmega apresentou o menor número de novos contratos de arrendamento (435).

O município de Lisboa registou o maior número de contratos de arrendamento do país, com 6841 novos contratos celebrados nos últimos 12 meses, mais 9,1% que no período homólogo. Assinala-se ainda, com um número de novos contratos superior a 2500, os municípios do Porto (3115) e Sintra (2799).