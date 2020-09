Sporting segue para o play-off da Liga Europa

Depois de um par de semanas em que tudo lhe aconteceu, o Sporting acabou por ter uma boa entrada na nova época, com um triunfo em Alvalade por 1-0 frente ao Aberdeen na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Com este triunfo, os “leões” avançam para o play-off de acesso à fase de grupos, onde terão pela frente um “velho” conhecido da época passada, os austríacos do LASK Linz, também numa eliminatória de jogo único que será na próxima quinta-feira, em Alvalade.

Sem o treinador e sem nove jogadores, todos de quarentena por ter testado positivo à covid-19, o Sporting apresentou-se da forma possível e acabou por ter uma estreia positiva, sem grandes rasgos, mas sem grandes erros.

O que acabou por fazer a diferença foi um golo logo aos 7’ de Tiago Tomás. Vietto recebeu uma bola à entrada da área e viu bem a desmarcação do avançado de 18 anos, que não tremeu perante a saída do guardião Joe Lewis e fez o seu primeiro golo ao serviço da principal equipa dos “leões”.

O Sporting volta, assim, a ter pela frente o LASK Linz e pela segunda época consecutiva, depois de ter defrontado a equipa austríaca na fase de grupos da Liga Europa na época passada - na primeira volta, em Alvalade, os “leões” ganharam por 2-1 com golos de Luiz Phellype e Bruno Fernandes, no jogo realizado em Linz, ganharam os austríacos por 3-0, sendo que ambas as equipas passaram a fase de grupos.

Para chegarem ao play-off, os austríacos derrotaram na terceira pré-eliminatória o Dunajska Streda, da Eslováquia, por 7-0.