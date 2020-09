Sporting entra na época sem margem para errar

O primeiro jogo oficial do Sporting versão 2020-21 será tudo menos normal. Já nem falamos na circunstância de ser à porta fechada, algo a que todos os clubes se habituaram desde o último terço da época passada. As circunstâncias são ainda mais invulgares que isso. Para o primeiro jogo oficial da época, uma recepção em Alvalade aos escoceses do Aberdeen a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o Sporting apresenta-se sem o seu treinador, sem o seu médico, sem nove jogadores (alguns deles que seriam titulares) e com uma semana de trabalho longe de Alcochete devido a um surto de covid-19. E, sendo esta uma eliminatória de jogo único, não tem margem para errar, sob pena de ficar sem competições europeias para o que resta da temporada.

As últimas semanas antes do arranque da época foram complicadas para os “leões”. Um surto de covid-19 colocou em quarentena nove jogadores, mais Rúben Amorim e o director-clínico João Paulo Araújo, o jogo de estreia na I Liga com o Gil Vicente (que também teve vários casos) foi adiado (tal como o do Nápoles, a contar para troféu Cinco Violinos) e os “leões” tiveram de regressar ao Algarve (onde tinham estado durante a pré-época) para se preparem em ambiente “bolha” e travarem o contágio. Amorim teve de preparar a equipa à distância e foram chamados vários elementos das equipas B e sub-23 para compor o plantel da equipa principal.

Tudo isto somado resulta numa questão única: que Sporting se irá apresentar nesta noite frente a um Aberdeen já com o andamento de oito jogos oficiais disputados esta época? Será, seguramente, uma equipa bastante alternativa em relação ao que seria expectável das primeiras opções de Rúben Amorim. Jogadores como Luís Maximiano, João Palhinha, Eduardo Quaresma, Pedro Gonçalves ou Nuno Santos, claros candidatos à titularidade no Sporting, estão entre os que estão de quarentena – tal como Amorim, também obrigado à quarentena e a seguir o jogo pela televisão.

"Onze” provável do Sporting

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pelo que se viu na pré-epoca, e tendo em conta a lista dos indisponíveis, é provável que António Adán seja o dono da baliza frente ao Aberdeen, tendo à sua frente um trio de centrais composto por Neto, Coates e Feddal. Pedro Porro (direita) e Nuno Mendes (esquerda) deverão ocupar as alas, enquanto Matheus Nunes e Wendel continuarão a formar a dupla central do meio campo. O trio da frente deverá ser composto por Jovane Cabral, Luciano Vietto e Sporar, embora não seja de descartar a titularidade do jovem Tiago Tomás, que esteve em destaque nos jogos de preparação.

Foto

Pela frente, os “leões” terão um adversário cuja época já começou há quase dois meses. Desde o início de Agosto, o Aberdeen já disputou seis jogos na Liga escocesa (quatro vitórias e duas derrotas) e dois na Liga Europa – derrotou o Runavik, das Ilhas Feroé, por 6-0, e os noruegueses do Viking por 0-2 – e está com outro andamento competitivo. Mais um dado que o Sporting tem de ter em conta nesta eliminatória única que dará acesso a um play-off onde terá pela frente LASK Linz (Áustria) ou Dunajska Streda (Eslováquia). Para o adjunto Emanuel Ferro, que irá conduzir o jogo a partir do banco, a única opção é o Sporting dar tudo com as armas que tem: “Não há espaço para gerir seja o que for.”