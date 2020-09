Presença de sócios na tribuna da Luz “segue orientações da DGS”

O Benfica-Moreirense deste sábado, a contar para a segunda jornada da I Liga, vai ter presença de sócios do clube “encarnado” na tribuna presidencial do Estádio da Luz. Serão convidados 20 sócios que tenham assistido a todos os jogos em casa na temporada passada e por critério de antiguidade, mais sete representantes das casas do Benfica espalhadas pelo país. Para além destes adeptos, serão convidados ainda representantes dos principais patrocinadores do clube para estarem na tribuna.

Esta iniciativa, que o Benfica pretende repetir em todos os jogos disputados esta época na Luz, “segue todas as orientações da Direcção Geral de Saúde e está de acordo com o regulamento da Liga”, segundo disse ao PÚBLICO fonte oficial do clube “encarnado”.

Numa altura em que não se vislumbra o regresso de espectadores aos estádios portugueses e em que se assiste a um novo pico de novos casos de covid-19 em Portugal, esta foi a forma que o Benfica encontrou para ter alguns adeptos na Luz sem fugir às restrições impostas.

Os “encarnados” garantem que os convidados para a tribuna presidencial não irão ultrapassar os 50% de lotação previstos no Plano de Retoma do Futebol Profissional divulgado pela Liga, sendo que o Benfica terá de garantir lugares para a presença de elementos da equipa visitante, da FPF e da própria Liga.

Ainda segundo fonte oficial do clube “encarnado”, estarão acauteladas as orientações impostas pela DGS no que diz respeito ao distanciamento social e outras normas sanitárias.

Esta iniciativa do Benfica para o seu primeiro jogo da época em casa surge após o Vitória de Guimarães ter visto uma iniciativa semelhante ser rejeitada pela Autoridade Regional de Saúde do Norte (ARS Norte).

Os vimaranenses queriam ter 40 adeptos na tribuna presidencial do Estádio Afonso Henriques para o jogo da primeira jornada frente ao Belenenses SAD, mas esta iniciativa seria inviabilizada pela ARS Norte.