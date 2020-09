Com Pogacar e Doncic o desporto está a sentir a genialidade eslovena

Desporto

O que Tadej Pogacar conseguiu na Volta a França não é mais do que a legitimação de algo já prometido: a escalada da pequena Eslovénia à ribalta do desporto mundial. De um país com pouco mais de dois milhões de pessoas tem saído talento em doses desproporcionais. Pogacar não é o único e, porventura, nem será o maior dos eslovenos.