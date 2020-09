Ibrahimovic infectado antes do AC Milan-Bodo/Glimt

O avançado sueco do AC Milan Zlatan Ibrahimovic está infectado com o novo coronavírus e vai falhar a recepção desta quinta-feira aos noruegueses do Bodo/Glimt, relativa à terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

“Zlatan Ibrahimovic testou positivo à covid-19 na sequência da segunda ronda de testes. O clube informou as autoridades e o jogador foi imediatamente colocado em quarentena. Todos os restantes jogadores e staff testaram negativo”, lê-se no comunicado do clube milanês, que integra o português Rafael Leão.

A baixa de Ibrahimovic ocorre um dia depois de o defesa brasileiro Léo Duarte ter testado positivo e também ter sido remetido a isolamento.

O vencedor do embate entre AC Milan e Bodo/Glimt vai disputar o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa com o vencedor do Besiktas-Rio Ave.

Ibrahimovic, de 38 anos, marcou três dos quatro golos da formação “rossonera” em jogos oficiais na presente temporada, dois na estreia na Serie A frente ao Bolonha (2-0) e um na segunda pré-eliminatória da Liga Europa diante do Shamrock (2-0).