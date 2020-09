Fejsa deixa Benfica rumo ao Al Ahli

O futuro próximo do médio Ljubomir Fejsa vai passar pela Arábia Saudita. Nesta quinta-feira, o Al Ahli confirmou a contratação do internacional sérvio, que assim deixa o Benfica, clube com o qual tinha mais um ano de contrato.

Um dos jogadores mais titulados do actual plantel dos “encarnados” (foi cinco vezes campeão nacional, ganhou duas Taças de Portugal, três Taças da Liga e três Supertaças), Fejsa desvinculou-se em definitivo do Benfica, depois de na época passada já ter sido cedido ao Alavés.

Aos 32 anos, o médio defensivo ruma ao Al Ahli, que procura ganhar o campeonato saudita, algo que não consegue desde 2015-16. Fejsa será, de resto, o sétimo de um total de sete estrangeiros permitidos pela Liga, fechando assim um plantel que conta com o alemão Marko Marin (16 vezes internacional A) ou com o lateral brasileiro Lucas Limas, que já passou pelo Arouca.