Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo nos “quartos” do Menorca Open

Pela segunda vez consecutiva, Portugal vai ter duas representantes nos quartos-de-final do quadro feminino de um torneio do World Padel Tour. Depois de conseguirem bons resultados no Open da Sardenha, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo voltaram a superar dois obstáculos no Menorca Open e, nesta sexta-feira, vão lutar por um lugar nas meias-finais do sétimo torneio do ano do circuito mundial de padel.

Se no quadro masculino o destaque na ilha espanhola foi para Vasco Pascoal, que conseguiu chegar aos 16-avos-de-final após ultrapassar as fases de qualificação, no quadro feminino Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo tinham entrada directa nas 28 melhores duplas do torneio, e voltaram a mostrar que atravessam um bom momento de forma.

Depois de um mau torneio em Valência, onde caíram ambas nos “16-avos”, as duas melhores jogadoras nacionais já tinham estado em evidência na Sardenha e, uma semana depois, Ana Catarina Nogueira foi a primeira a ultrapassar os oitavos-de-final.

Ao lado da argentina Delfi Brea, com quem forma a 6.ª dupla cabeça-de-série, a jogadora do Porto tinha superado na véspera Carmen Goenaga (16 anos) e Bea Caldera (19 anos), duas das jogadoras mais promissoras do WPT em três sets. Contra Carolina Navarro, n.º 15 do ranking mundial que, devido a lesão de Cecilia Reiter, fez parelha com espanhola Sara Ruiz Soto, o jogo acabou por ser similar.

Nogueira e Brea entraram melhor na partida e conquistaram o primeiro parcial (6-2), mas voltaram a perder o segundo set (4-6), deixando a decisão para um terceiro e último set. E aí, a parelha luso-argentina voltou a conseguir ser superior, fechando o apuramento com um resultado de 6-3.

Nesta sexta-feira, nos quartos-de-final, as rivais de Ana Catarina Nogueira e Delfi Brea serão as segundas cabeças-de-série em Menorca: as espanholas Marta Ortega e Bea Caldera, que este ano chegaram às meias-finais em cinco dos seis torneios já disputados.

Também Sofia Araújo, ao lado de Virginia Riera, teve um apuramento com um jogo semelhante ao do dia anterior. Depois de na quarta-feira afastar a dupla espanhola formada por Melania Merino e Esther Carnicero, que disputou a fase de qualificação, com um duplo 6-2, a padelista portuguesa teve pela frente Sandra Hernández e Tamara Icardo.

Contra as espanholas, que repartem o número 23 do ranking, Araújo (n.º 28) e Riera (n.º 25) voltaram a mostrar que este ano estão num patamar superior e conseguiram uma vitória clara: 6-3 e 6-3.

Com nova presença nos “quartos” – a quarta de 2020 -, Sofia Araújo terá como obstáculo para repetir uma presença numa meia-final a vencedora do confronto entre as gémeas Alayeto e a dupla formada por Branco e Cañellas.