Pré-publicação

Chegou esta quinta-feira às livrarias Tropel, o novo romance de Manuel Jorge Marmelo (ex-jornalista do PÚBLICO), o autor de Uma Mentira Mil Vezes Repetida, vencedor, em 2014, do Prémio Casino da Póvoa/Correntes d’Escritas. Aqui pode ler-se um excerto do primeiro capítulo deste livro que é uma edição da Porto Editora.