Relógio de deportado português a caminho do Museu Nacional Resistência e Liberdade

O relógio de Paulo da Silva, um dos portugueses deportados para os campos de concentração nazis durante a Segunda Guerra Mundial, está a caminho de Portugal e do Museu Nacional Resistência e Liberdade, em Peniche. O artefacto, que esteve guardado durante décadas num arquivo alemão, foi recuperado no campo de concentração de Neuengamme, e deverá ser exposto no antigo Forte de Peniche, graças à intervenção do investigador espanhol Antonio Muñoz-Sánchez, do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa.

Continuar a ler