Pandemia obriga Metropolitan Opera a cancelar temporada 2020/21

Em Março, fechou portas e manteve-se aberto ao mundo através do streaming gratuito de produções anteriores. A previsão nessa altura, vivíamos então o tempo inicial da pandemia do covid-19, era que o encerramento não durasse mais que algumas semanas. Seis meses depois, a Metropolitan Opera, em Nova Iorque, não só se manteve fechada durante todo esse período como anunciou agora o cancelamento da sua temporada 2020-21.

A actividade manter-se-á interrompida até Setembro de 2021. A data é, porém, provisória, dado que, como informou a instituição em press-release divulgado esta quarta-feira, a Metropolitan Opera manterá as suas portas encerradas “até que uma vacina esteja disponível em uso generalizado, que a imunidade de grupo seja alcançada e que o uso de máscaras e a distância social deixem de ser uma exigência médica”. Ainda assim, o director-geral da Metropolitan Opera, Peter Gelb, no vídeo divulgado nas redes sociais da instituição em que anuncia o encerramento, põe os olhos no futuro e anuncia o dia 27 de Setembro de 2021 como o arranque da nova temporada.

A estreia far-se-á com Fire Shut up in my Bones, do compositor e trompetista Terence Blanchard, adaptação do romance biográfico de Charles M. Blow, publicado em 2014, em que este relata o seu crescimento no contexto de racismo e discriminação no sul dos Estados Unidos, enquanto lida, também, com a violência exercida sobre si por aqueles em que era suposto confiar. Blanchard, nota Peter Gelb, é o primeiro compositor afro-americano a compor para a Metropolitan Opera.

A decisão de cancelamento da nova temporada foi tomada após consulta da equipa médica que aconselha a Metropolitan Opera e o Lincoln Center. Foi determinante para este desfecho, nota o site da NPR, a rádio pública norte-americana, a dimensão da instituição. Cada ensaio e cada apresentação do maior centro de artes performativas nos Estados Unidos envolvem centenas de pessoas, entre músicos e técnicos.

O anúncio do cancelamento da nova temporada chegou poucos dias depois de ser noticiado que uma das maiores estrelas da Metropolitan Opera, a soprano russo-austríaca Anna Netrebko, está hospitalizada com covid-19 – a recuperação total está para breve, escreveu na sua conta de Instagram. A pandemia já custou a vida a dois músicos do Met, o violista Vincent Lionti, que morreu em Abril aos 59 anos, e o maestro assistente Joel Revzen, falecido em Junho com 74 anos.