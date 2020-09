Tinha medo de não conseguir fazer mais e ofereceu-nos um disco em forma de Noiserv

Esta quinta-feira é estreado no Ípsilon o último vídeo e, com ele, Sempre rente ao chão, a canção que faltava conhecer de Uma Palavra Começada por N, o quarto longa-duração de Noiserv. O álbum é editado esta sexta-feira e, agora que podemos comprá-lo, agora que podemos ouvir cada uma das onze canções enquanto nos demoramos a observar a capa (em impressão lenticular que permite que aquilo que vemos se transforme enquanto a manuseamos), já conhecemos toda a música ali contida. Isso não quer dizer, porém, que conheçamos verdadeiramente Uma Palavra Começada por N, o álbum da viragem decidida para os versos em português. O ritmo que Noiserv emprega à música que cria é lento, quase meditativo. Exige tempo. E, por isso, através dos vídeos, podemos já ter ouvido as canções do álbum, mas ainda não conhecemos o disco que elas formam.

Continuar a ler