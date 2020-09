Marlene Monteiro Freitas intoxica-nos mais uma vez

Vão-se passando os anos e Marlene Monteiro Freitas ainda não está convencida de que testemunhar sobre os espectáculos que dão cada vez mais cabeça e cada vez mais corpo ao seu prodigioso mundo coreográfico seja assim tão útil para que quem está de fora possa desbravá-los. É verdade que tudo o que disser acabará por ser usado não a favor, mas contra eles: contra a inclinação natural que têm, porque é a inclinação natural dela (cabeça e corpo nem sempre compatíveis um com o outro, como nas criaturas metade animal, metade homem das mitologias, mas sempre dispostos à próxima mise en abyme), para a proliferação e para o excesso, para o paradoxo e para o contágio, para a metamorfose e para a reencarnação, para tudo e para o seu contrário. Como por exemplo agora, em cima do palco, no que talvez tenha sido só o sonho — bem acordado, com máscaras e lugares de separação — de uma noite de Verão: uma rede de voleibol, uma metralhadora, uma bandeira branca, uma parada militar, uma crucificação, um funeral, uma epidemia de papel, um ballet de palmas, um rabo de lycra vermelha a arremeter sozinho, todo em piruetas e saltos mortais, contra o conforto do cânone coreográfico, levando com ele, para lugares que a autora disto tudo talvez não tenha nem remotamente contemplado visitar, uma plateia em transe.

