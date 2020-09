Elizabeth Strout: uma dança ardilosa com o leitor

A vida é uma emoção pela qual temos de passar. Terá sido mais ou menos isto que o poeta Philip Larkin disse a um amigo e a frase ecoou na cabeça de Elizabeth Strout. Encontrou nela o sentido da sua escrita. Não apenas no que aquelas palavras podem dizer em concreto, mas o modo como dizem, uma toada, uma respiração que confere ainda mais significado ao que Strout quer que seja a sua escrita: um modo de comunicar a experiência da emoção que é a vida; contar histórias que contenham essa ressonância, essa impressão ou pulsar de vida. Olive Kitteridge, o romance de 2008 protagonizado por numa mulher de mau feitio, habitante da cidade de Crosby, no Maine, foi a sua maior conquista na busca desse estremecimento vital. Valeu-lhe o Pulitzer em 2009 e vendeu mais de um milhão de exemplares. A personagem foi tão forte que voltou em 2019 no romance Olive, Again.

