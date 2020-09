Na antiga Pérsia já se usava crómio na produção de aço

Até agora, pensava-se que o uso de crómio na produção de aço tinha sido uma inovação do final do século XIX e do início do século XX. Cientistas do Reino Unido anunciam na última edição da revista científica Journal of Archaelogical Science que encontraram provas de que esse ingrediente já era usado, pelo menos, no século XI na antiga Pérsia.

