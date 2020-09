Mais três concelhos de Lisboa e Vale do Tejo vão ter equipas multidisciplinares

As equipas multidisciplinares vão ser reforçadas na Área Metropolitana de Lisboa e três novos concelhos vão passar a contar com este apoio, disse ao PÚBLICO António Carlos Silva, que é o novo delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo e também agora coordenador do gabinete de crise. Também as equipas que realizam inquéritos epidemiológicos vão ter mais profissionais.

