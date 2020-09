PGR “não fazia ideia” dos ataques informáticos de que Rui Pinto é acusado

Foi a Polícia Judiciária que avisou Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de que os seus servidores tinham sido alvo de um ataque informático. Ao contrário de outras partes queixosas no processo, como a Doyen e o Sporting, nenhum funcionário do departamento de informática percebeu que a informação e credenciais de algumas das maiores figuras destas entidades tinham sido comprometidas. Esta revelação partiu de José Amador, investigador na unidade de cibercrime da PJ, e uma das testemunhas chave do processo Football Leaks, em que Rui Pinto é acusado da autoria de 90 crimes.

No caso do órgão superior do Ministério Público (MP), a última entidade a ser abordada na sessão de julgamento desta quarta-feira, José Amador avança que Amadeu Guerra, ex-director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), foi uma das “portas de entrada” na estrutura informática da PGR.

“Ninguém na PGR fazia ideia do que se tinha passado. Quando começámos a fazer a análise forense detectamos que [a informação exfiltrada] tinha múltiplas vertentes e várias frentes. Uma delas era o correio electrónico, que aparecia no RP3 e no RP9 [nomes de código atribuídos a dois dos discos rígidos de Rui Pinto]”, explicou o inspector da PJ.

Amadeu Guerra terá recebido na sua caixa de correio electrónico um link que remetia para uma dropbox. Esta mensagem estaria mascarada de um remetente conhecido ou de uma entidade credível, levando o destinatário a não questionar e a não levantar perguntas de segurança. Teria, depois, de introduzir as suas credenciais de acesso para fazer download dos ficheiros. Estas credenciais, contudo, eram remetidas para uma outra página que, de acordo com o MP, era controlada por Rui Pinto, que terá usado este acesso aos servidores para vigiar e retirar informação que, de acordo com José Amador, esteve ao seu alcance até ao início de 2019: “A detenção ocorreu a 16 de Janeiro. Se não foi até ao final do ano, arrisco-me a dizer que terá passado alguns dias de 2019 [até deixar de ter acesso].”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Muita da informação que terá sido encontrada nos dispositivos informáticos de Rui Pinto apreendidos em Budapeste estava sob segredo de justiça, adianta José Amador, dizendo que o tipo de temáticas abordadas e as figuras que foram alvo deste ataque informático deixavam claro que as informações só poderiam ter sido exfiltradas da PGR.

Na Federação Portuguesa de Futebol a lógica terá sido igual. José Amador diz que foram exfiltrados vários documentos relacionados com a arbitragem, bem como acórdãos do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), um deles envolvendo Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.