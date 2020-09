Covid-19. Evacuado lar ilegal em Valbom com 34 casos entre utentes e funcionários

As autoridades de saúde, a Segurança Social e o o município de Gondomar estão a proceder, nesta quarta-feira, ao encerramento e evacuação de um lar ilegal, em Valbom, onde 25 dos 30 utentes que ali residiam foram diagnosticados com covid-19. Os casos positivos vão ser encaminhados para o hospital privado do concelho.

A ordem de evacuação, decidida ao final da manhã desta quarta-feira, em reunião do conselho municipal de protecção civil, surge uma semana depois de se ter sabido que todas as oito funcionárias da instituição estavam também infectadas com o novo coronavírus. Segundo fonte do município, também a proprietária teve entretanto, um diagnóstico positivo, deixando sem gestão este equipamento que funciona numa moradia e não teria, caso fosse legal, capacidade para mais de 13 utentes, adiantou a mesma fonte.

Neste momento, estão a ser contactadas as famílias dos cinco utentes não infectados, para se perceber se têm condições para os acolher em casa. Caso isso não seja possível, estas cinco pessoas serão encaminhadas para um lar gerido pela Segurança Social em Vila Nova de Gaia, explica a autarquia. Quanto aos restantes, o município esperava apenas a indicação de disponibilidade do Hospital-Escola da Universidade Fernando Pessoa para iniciar a transferência, que deve acontecer ao final da tarde desta quarta-feira.

“Estes utentes não têm sintomas associados à covid-19, mas precisam dos cuidados que já recebiam no lar”, acrescentou a assessora de imprensa do município, dando nota de que os custos com o internamento serão assegurados pela Câmara de Gondomar.

Foto Nelson Garrido

Esta quarta-feira, na habitual conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, a ministra da Saúde informou que há, neste momento, 44 surtos activos em lares. Segundo Marta Temido, estes surtos são os que “mais preocupam”, já que “são aqueles que estão relacionados com estruturas residenciais para idosos, face à vulnerabilidade das pessoas que estão envolvidas”.

Desses 44 surtos em lares, 23 foram identificados na região do Lisboa e Vale do Tejo, 17 na região do Norte, dois no centro e dois no Alentejo. Os surtos englobam 67 lares e resultaram em 705 casos de infecção positivos em utentes, sendo que 114 desses estão internados.