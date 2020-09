Covid-19: mais três mortes e 802 casos de infecção em Portugal

Portugal regista esta quarta-feira mais três mortes por covid-19 e 802 casos de infecção, o equivalente a um aumento de 1,15% face ao dia anterior. Este é o terceiro valor diário mais alto desde 10 de Abril, quando foram identificados 1516 casos. No sábado, dia 19 de Setembro, foram detectados 849. Desde o início da pandemia, o país contabiliza 1928 óbitos e 70.465 infecções.

Dos novos casos, 437 (54%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde ocorreram as três mortes registadas nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados na actualização diária do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Já recuperaram da doença 46.290 pessoas, mais 316 do que na terça-feira. Há mais 483 casos activos, num total de 22.247. Este número resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções.

Estão internadas 571 pessoas (mais 25 do que na terça-feira), das quais 77 em unidades de cuidados intensivos (mais sete do que no dia anterior). O número de internados é o mais elevado desde o dia 22 de Maio, quando estavam hospitalizados 576 doentes infectados com o novo coronavírus.

A taxa de letalidade global no país é de 2,7%. Acima dos 70 anos, este valor sobe para 14%, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa desta quarta-feira sobre a evolução da pandemia. Cerca de 86,7% das pessoas que morreram com covid-19 em Portugal tinham mais de 70 anos. Nas últimas 24 horas morreram três homens com mais de 80 anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A região com mais casos de infecção é Lisboa e Vale do Tejo: 36.078. Seguem-se o Norte (25.339, mais 240 do que na terça-feira), o Centro (5760, mais 73), o Algarve (1450, mais 28) e o Alentejo (1371, mais 19). Os Açores registam 257 infecções (mais três do que no dia anterior) e a Madeira 210 (mais duas).

O maior número de mortes por covid-19 ocorreu no Norte: 877. Surgem depois Lisboa e Vale do Tejo (737), Centro (257), Alentejo (23), Algarve (19) e Açores (15). A Madeira não tem registo de óbitos.