Covid-19: Estudo sobre factores de risco na região de Lisboa tem “luz verde” da DGS e avançará “em breve”

A equipa de investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Escola de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa continua a ter tudo pronto para começar a estudar quais os factores de risco para a covid-19, tendo em conta o comportamento de cada pessoa e na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas a investigação no terreno ainda não avançou.

