“Recuperação não pode significar regresso a Fevereiro”, diz Costa

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que a recuperação da economia portuguesa “não pode significar regressar onde estávamos em Fevereiro deste ano” para justificar a necessidade de planos a médio prazo. Mas os partidos querem esclarecimentos sobre problemas imediatos: o PSD quer saber se é oportuno subir o Salário Mínimo Nacional (SMN) e o BE pede ao Governo que concretize as contratações para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) previstas no Orçamento do Estado para este ano.

No Parlamento, António Costa defendeu a Visão Estratégica de António Costa Silva e o Plano de Recuperação e Resiliência cuja primeira versão será entregue em Bruxelas a 15 de Outubro e que vai atribuir a Portugal subvenções no valor de 12,9 mil milhões de euros.

“Os desafios não se esgotam na emergência de saúde pública, nem na urgência de proteger rendimentos, empregos e empresas. Temos de ser mais exigentes olhando no médio e longo prazos”, disse o chefe do Governo, defendendo que Portugal tem de sair “desta crise mais forte”.

Rui Rio, o líder do PSD, considerou depois que este pode não ser o melhor momento para subir o SMN tendo em conta a actual situação das empresas. “Acha sensato agora agravar o custo das empresas dessa maneira”, perguntou Rio, acusando Costa de “lembrar o governo de Sócrates quando aumentou os funcionários públicos em 2,9% sem ter condições”. Uma questão que originou críticas de imediato por parte do PS, com a líder parlamentar Ana Catarina Mendes a dizer que o PSD está a regressar ao “papão” de 2015. O PSD está ainda preocupado com a forma como será feita a prevenção da corrupção tendo em conta que chegará muito dinheiro ao país em pouco tempo.

Tanto o Bloco de Esquerda como o PCP insistiram também na necessidade de dar resposta a situações mais prementes. Catarina Martins diz que “há menos médicos no SNS” e lembrou Costa que a promessa de contratar mais médicos ainda não foi cumprida. Jerónimo de Sousa pede uma política de rendimentos que valorize os trabalhadores e aproveitou para acusar Rui Rio de estar ao serviço “do grande capital” ao questionar o aumento do SMN para 2021.

O CDS mostrou-se preocupado com a possibilidade de pagamento de impostos a prestações, acusando o Governo de querer aumentar o endividamento.