Drone Awards 2020: imagens de cabeça nas nuvens

Foram revelados os vencedores da terceira edição dos Drone Awards, o concurso que premeia as melhores fotografias realizadas com recurso a um drone. De acordo com a organização, foram enviadas fotografias de 126 países, distribuídas por nove categorias (abstracto; cidades vazias: a vida durante a covid-19; natureza; pessoas; desporto; fotografia em série; arquitectura urbana; casamentos; e animais). A fotografia de destaque chega da Austrália. Captada por Jim Picôt, Love Heart of Nature mostra um cardume de salmões em forma de coração, com um tubarão a nadar no interior.

Os vencedores do Drone Awards vão ser premiados em Outubro, numa cerimónia a ter lugar na Universidade de Siena, em Itália.