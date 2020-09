Boa viagem, Facebook!

É uma ameaça ou uma promessa? A notícia apareceu discreta na imprensa internacional ontem: a companhia Facebook insinuou que se a União Europeia continuar a tentar regular (ou seja, proteger) os dados dos cidadãos da UE, nomeadamente obrigando as companhias que operam com dados europeus a guardá-los em servidores sediados em território da UE, onde as proteções de dados e de privacidade são muito mais robustas, ela retiraria os seus serviços da Europa.

