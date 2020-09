Torre Eiffel evacuada

A Torre Eiffel, em Paris (França), foi evacuada nesta quarta-feira, segundo avança a Reuters, citando uma fonte de segurança do monumento. Centenas de pessoas foram retiradas por precaução.

A fonte disse ainda que não consegue confirmar se a evacuação foi motivada por uma ameaça de bomba, informação que está a ser avançada por alguns meios de comunicação franceses.

Les vérifications sont en cours. Selon nos informations la @LaTourEiffel est évacuée pic.twitter.com/FiIK8TfxEM — Barthelemy Bolo (@B2Bolo) September 23, 2020

De acordo com Le Parisien, a polícia francesa recebeu uma chamada telefónica por volta das 11h00 (10h00 em Portugal Continental) a afirmar que estaria um engenho explosivo no interior do monumento. Por precaução o local foi evacuado e as autoridades criaram um perímetro de segurança, enquanto verificam a área.

“O monumento foi evacuado pelas 12h00, e as verificações estão a decorrer”, disse fonte do monumento ao jornal francês.

A Torre Eiffel, um dos monumentos icónicos da capital francesa, recebe mais de sete milhões visitantes anualmente, a maioria vinda do estrangeiro. Devido à pandemia de covid-19, esteve fechada durante vários veses, mas reabriu gradualmente durante o Verão.