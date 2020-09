Alexei Navalny teve alta hospitalar. Médicos acreditam em “recuperação completa”

O opositor russo Alexei Navalny recebeu alta do Hospital Charité, em Berlim, onde estava internado desde 22 de Agosto depois de ter sido envenenado com um agente de nervos da família do Novichok. Os médicos acreditam que a “recuperação completa é possível”, mas alertam que ainda é cedo para avaliar consequências a longo prazo do envenenamento.

“A condição do doente melhorou o suficiente para que ele recebesse alta do internamento hospitalar”, lê-se num comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira pelo hospital alemão.

Navalny esteve internado 32 dias, 24 dos quais nos cuidados intensivos. O principal opositor do Presidente russo, Vladimir Putin, sentiu-se mal numa viagem de avião no passado dia 20 de Agosto, quando regressava a Moscovo proveniente de Tomsk, na Sibéria, onde esteve a fazer campanha para as eleições locais. O avião fez uma aterragem de emergência em Omsk, onde Navalny esteve internado dois dias. Os médicos locais rejeitaram a tese de envenenamento e acabaram por aceitar a transferência do opositor russo para a Alemanha.

1/2 ???? Alexei #Navalny was yesterday discharged from inpatient care. The patient’s condition had improved sufficiently for him to be discharged from acute inpatient care. Navalny had been receiving treatment at Charité for a total of 32 days, of which 24 days were spent in ... — Charité - Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) September 23, 2020

Um laboratório militar alemão, no entanto, concluiu que Navalny foi envenenado com Novichok, uma arma química altamente tóxica, desenvolvida na União Soviética, que também foi utilizado em 2018, no Reino Unido, contra o antigo espião russo Sergei Skripal. Outros laboratórios suecos e franceses confirmaram o envenenamento com Novichok.

A equipa do advogado afirma que a substância tóxica foi encontrada na garrafa de água no seu quarto de hotel, em Tomsk, sugerindo que o advogado que tem denunciado a corrupção nas altas esferas foi envenenado no hotel e não no aeroporto, como foi avançado inicialmente.

Na última semana, o seu estado de saúde de Navalny melhorou substancialmente, tendo começado a respirar sem recurso ventilador e a conseguir andar pelo próprio pé. Nesse sentido, o Hospital Charité refere que “com base no progresso do doente e na sua condição actual, os médicos responsáveis pelo seu tratamento acreditam que a recuperação completa é possível”. No entanto, sublinham que “ainda é muito cedo para avaliar os efeitos potenciais a longo prazo do grave envenenamento”.

No sábado, Navalny publicou uma fotografia sua no Instagram, afirmando que “ainda existem alguns problemas por resolver”, mas agradeceu aos “médicos fantásticos” do Hospital Charité. O advogado disse que ainda tinha algumas dificuldades em usar o telemóvel, pôr água num copo ou descer escadas, porque as suas mãos e pernas tremem bastante.

Na segunda-feira, Navalny, que já manifestou vontade de regressar à Rússia, apesar de ainda não ser certo que o faça já, disse que vestígios de Novichok foram encontrados em partes do seu corpo e também nas suas roupas, que, acusa, lhe foram retiradas no hospital de Omsk onde esteve internado. Por isso, o opositor russo que exige a Moscovo que devolva as roupas, consideradas provas fundamentais na investigação em curso.

A Alemanha, França, Reino Unido e outros países têm exigido explicações à Rússia, que nega o envolvimento no envenenamento e acusa as autoridades alemãs de não entregarem provas que possam conduzir a uma investigação. A tensão subiu especialmente entre Berlim e Moscovo, tendo sido posta em cima da mesa a possibilidade de cancelamento da construção do Nord Stream 2, um gasoduto quase concluído que irá duplicar o gás natural russo que chega ao mercado alemão.

No seu discurso na 75.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, o Presidente francês, Emmanuel Macron voltou a pedir explicações à Rússia pela tentativa de assassínio de Navalny, e reiterou que a França “não vai tolerar o uso de armas químicas na Europa, na Rússia ou na Síria”, falando em “linhas vermelhas”. O Le Monde noticiou que Macron falou com Putin na semana passsada, num “diálogo de surdos”, em que o Presidente russo terá classificado Navalny como “problemático da Internet” e insinuado que o advogado se pode ter envenenado a si próprio.