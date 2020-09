Secil estuda ampliação da pedreira no Parque Natural da Arrábida

A Secil está a estudar a possibilidade de ampliar a área de exploração das pedreiras que detém no Parque Natural da Serra da Arrábida, onde também está instalada a fábrica de cimento do Outão, desde 1904. A cimenteira garante que esta é apenas uma das hipóteses, entre as várias em estudo, tendo em vista “a alteração da exploração da pedreira”, mas não nega que esta possibilidade está em cima da mesa. E a Câmara de Setúbal é taxativa sobre a informação que lhe foi transmitida: a autarquia, refere fonte do gabinete da presidência, “tem conhecimento da intenção de Secil de ampliar a área de exploração de pedreiras”.

