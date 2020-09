Setúbal inaugura a Casa do Turismo: tem loja, cafetaria e terraço

Setúbal tem um novo espaço de informação turística e a inauguração oficial está marcada para o Dia Mundial do Turismo, que se celebra a 27 de Setembro.

A nova Casa do Turismo, além da sua função de posto de atendimento turístico, tem espaço para mais nos seus 323 metros quadrados: inclui uma loja de produtos regionais, cafetaria com terraço e um centro interpretativo sobre gastronomia e vinhos.

O edificio albergava antes o Clube Militar dos Oficiais, que, indica o município, foi “adquirido ao Estado pela Câmara Municipal de Setúbal, num investimento de perto de meio milhão de euros”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A inauguração está marcada para as 18h30 de domingo e, além desta, o programa setubalense do Dia Mundial do Turismo inclui também, logo pela manhã, uma acção de limpeza do areal da Praia da Saúde por voluntários, organizada pela Amar Setúbal (tem limite de participação de apenas dez pessoas e com uso de máscara).

Ao longo do dia, decorre ainda a Mostra de Saberes e Sabores de Setúbal: até às 20h, frente à Casa da Baía, promete-se mostrar o que de “melhor a região tem para oferecer na gastronomia e no artesanato”, com a presença de vários produtores e artesãos locais. Espere-se muito mel, queijo, vinhos e algumas bebidas espirituosas.

Para toda a família, há ainda uma peça de teatro, “A Princesa de Sal”, na Herdade da Mourisca – tem duas sessões, às 16h e 17h, com entrada grátis mas inscrição prévia obrigatória (aqui).