Campanha com 22 vídeos vai mostrar o Porto “multifacetado e vibrante”

Gastronomia, artesanato, a noite, as feiras e mercados ou até o “Lado Escondido do Porto”. São alguns dos temas que vão ser alvo do seu vídeo próprio numa campanha audiovisual anunciada pela autarquia do Porto.

No total, serão 22 vídeos a estrear até ao final do ano, para dar a conhecer "o carácter multifacetado e vibrante do Porto”. São, refere a câmara em comunicado, vídeos que “visam valorizar e divulgar o potencial da cidade, bem como promovê-la a nível local, nacional e internacional”.

Este ano, irão sendo lançados vídeos dedicados a temas como a arquitetura, miradouros, locais que davam um filme, alojamento, circuitos turísticos, lojas Porto de Tradição, comércio de rua e negócios.

Em 2022, o programa passará ainda por eventos, arte urbana, ar livre, desporto ou acessibilidade e centros de investigação, realizadores e produtores locais.

“Os vídeos promocionais são ferramentas insubstituíveis na criação de uma imagem positiva dos destinos, proporcionando, muitas vezes, ao potencial turista o primeiro contacto com o local a visitar”, considera a autarquia, apostando na velha máxima de que “uma imagem vale mais que mil palavras”.

“Mais ainda”, diz-se “numa época em que o turismo tem forçadamente de se reinventar, pela partilha de experiências positivas que incentivem as pessoas a sair de casa e a passear em segurança”. A nota autárquica sublinha ainda que a pandemia também fez a sua mossa na economia da cidade: “foi fortemente abalada pelas quebras nas receitas do turismo e em todas as atividades conexas”. Citando dados divulgados pelo vereador da Economia, Turismo e Comércio, Ricardo Valente, as receitas da taxa turística municipal tiveram uma “quebra superior a 80%” em Agosto: neste mês em 2019 atingiram 2,4 milhões de euros, este ano ficaram-se pelos 193 mil euros.

A campanha segue-se a primeira realizada em conjunto pela Associação de Turismo do Porto e a entidade regional Turismo do Porto e Norte de Portugal. “O Norte Lá em Cima”.