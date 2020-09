Portugal e Países Baixos assinam acordo que prevê exportação de hidrogénio

Os governos de Portugal e dos Países Baixos assinaram esta quarta-feira um memorando de entendimento com o qual afirmam a “intenção de ligar os planos de hidrogénio” dos dois países, desenvolvendo “uma cadeia de valor estratégica de exportação-importação” de hidrogénio verde.

Em comunicado, o Ministério do Ambiente da Acção Climática (MAAC) anunciou que o acordo que o ministro João Pedro Matos Fernandes assinou com o ministro dos Assuntos Económicos e da Política Climática dos Países Baixos, Eric Wiebes, vai garantir “a produção e o transporte de hidrogénio verde de Portugal para os Países Baixos”, através dos portos de Sines e de Roterdão.

“Portugal e os Países Baixos reforçam, assim, a cooperação bilateral no domínio da energia” e “comprometem-se em dar mais um passo na sua ambição de contribuir para o desenvolvimento do hidrogénio verde na Europa”, lê-se no comunicado.

Trata-se da formalização de um acordo que já havia sido anunciado no final do ano passado.

Os dois Estados “reconhecem a importância crescente que os gases renováveis, em particular o hidrogénio verde, irão desempenhar na descarbonização da Europa” e nessa medida irão promover e incentivar a “cooperação institucional, para ajudar a desenvolver cadeias de abastecimento para a exportação de hidrogénio verde”.

O comunicado refere que “um primeiro passo será dado unindo esforços” para a candidatura a “um Important Project of Common European Interest (IPCEI) para o hidrogénio”, no qual os projectos de exportação têm grande potencial, o que inclui o “projecto âncora” que o Governo quer desenvolver em Sines e as actividades no Porto de Roterdão, o maior porto marítimo da Europa.

A “cooperação reforçada” entre os dois Estados irá “contribuir para os objectivos climáticos da UE, combinando competitividade e sustentabilidade com um forte compromisso político na criação de um verdadeiro mercado internacional do hidrogénio, com regras de mercado que tornem a exportação de hidrogénio uma realidade, acrescenta o comunicado.

De acordo com a estratégia nacional para o hidrogénio, aprovada pelo Governo este Verão, o projecto de Sines, onde vão participar empresas como a EDP e a Galp, será central para a produção e exportação deste gás renovável produzido a partir de electricidade renovável.

O Executivo acredita que a possibilidade de exportação de hidrogénio a partir de Sines para o Norte da Europa permitirá também “revitalizar a indústria naval” e aumentar “a dinâmica económica da rede portuária” nacional.

A indústria naval “será fundamental para o desenvolvimento, fabrico, instalação, manutenção e reparação de equipamentos (navios) e infraestruturas de transporte e exportação de hidrogénio”, refere a estratégia nacional para o hidrogénio, publicada em Agosto.