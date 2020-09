Penálti e El Arabi salvam Olympiacos

O Olympiacos, em noite apagada do campeão grego, teve de transpirar para bater (2-0) os “vizinhos” cipriotas do Omonia de Nicósia, precisando de um penálti (69’) e de um golpe de génio do marroquino El Arabi (90+2’) para resolver o jogo e encaminhar a eliminatória. Excepção num jogo de absoluta desinspiração, o francês Mathieu Valbuena marcou dos 11 metros, já com El Arabi a desequilibrar e a carimbar a vitória no Pireu. O Omonia, do português Vítor Gomes e do guarda-redes Fabiano, ex-FC Porto, terá agora uma tarefa ingrata em Chipre.

Em Gent, os belgas foram surpreendidos (1-2) pelos ucranianos do Dínamo de Kiev, vice-campeão e vencedor da Supertaça (frente ao campeão Shakhtar Donetsk, de Luís Castro). Vladyslav Supriaha (9’), com a ajuda do VAR, colocou os visitantes em vantagem. O Gent, do ex-FC Porto Depoitre, reagiu antes do intervalo pelo suplente Tim Kleindienst (41’), mas a expulsão de Bezus (53’) devolveu o controlo ao Dínamo, que chegou à vitória com um golo de Carlos De Pena (79’).

Na Noruega, o Molde entrou a perder frente ao Ferencvaros, fruto de um golo de Boli (7’). Os húngaros ampliaram a vantagem aos 7’ da segunda parte, por Uzuni, mas o Molde operou a reviravolta: James (55’), Eikrem (65’) e Ellingsen (83’). De penálti, o Ferencvaros fixou o 3-3 por Kharatin (87’).

Em Nicósia, a abrir a 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, os polacos do Lech Poznan golearam (0-5) os cipriotas do Apollon Limassol, com o português Pedro Tiba a bisar, abrindo e fechando as contas (42’ e 90+2’), para confirmar o bom momento, depois de ter marcado ao Hammarby, na eliminatória anterior. O Lech Poznan qualificou-se para o play-off, fase em que poderá defrontar o Charleroi ou o Partizan.