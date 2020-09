Nélson Semedo é o novo membro do “clã” português no Wolverhampton

O lateral português Nelson Semedo assinou nesta quarta-feira um contrato de três temporadas com o Wolverhampton, que pagou 30 milhões de euros ao FC Barcelona pela contratação do jogador.

De acordo com o clube espanhol, os “wolves” vão pagar 30 milhões de euros pelo lateral direito, de 26 anos, aos quais podem acrescer mais dez por variáveis.

“Estou muito animado por estar aqui. É uma equipa muito boa. Jogar na Premier League também é um sonho meu, pelo que estou muito entusiasmado para conhecer os meus companheiros e começar a treinar”, disse o jogador, aos canais de comunicação do clube.

Nélson Semedo define-se como um “um lateral direito moderno”, que gosta de atacar, “de ir à frente e voltar”, e que pode “trazer ritmo e velocidade à equipa”, pelo que prometeu entusiasmar os adeptos dos “wolves” com o seu trabalho e ambição.

No Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, Nélson Semedo vai encontrar os compatriotas Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Vítor Ferreira, Pedro Neto, Daniel Podence e Fábio Silva. Sobre os seus companheiros portugueses no plantel, Semedo disse que conversou com alguns e que todos lhe contaram coisas boas sobre o clube e a equipa.

O presidente executivo do Wolverhampton, Jeff Shi, deu também as boas-vindas a Semedo. “Não é todos os dias que temos a oportunidade de contratar um jogador de classe mundial de um clube de classe mundial. A assinatura de Nélson mostra que nunca vamos parar de progredir e ainda estamos com fome e humildade em nosso coração”, disse Jeff Shi.

Este é o terceiro reforço português para a equipa britânica neste mercado de Verão, depois de Vitinha, emprestado pelo FC Porto, e Fábio Silva, contratado aos “dragões".

Com formação no Sintrense, entre os 14 e os 18 anos, clube do qual se mudou para o Benfica em 2012-13, Semedo vai render 525 mil euros aos cofres do modesto clube lisboeta, actualmente a competir no Campeonato de Portugal. Este valor corresponde a 1,75% da transferência total, ao abrigo do mecanismo de solidariedade criado pela UEFA.

Já o Benfica, clube no qual o lateral passou cinco temporadas, entre os 18 e os 23 anos, tem direito a 2,5%, recebendo 750 mil euros.